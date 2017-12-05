Cezayir’den Fransa’ya 'özür' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti öncesi devlet radyosuna konuşan Cezayir Mücahitler Bakanı Et-Tayyib Zeytuni, 'ülkesindeki sömürge suçları nedeniyle Fransa'nın özür dilemesi konusunda ısrarcı olduklarını' vurguladı.

Açıklamalardan sıkıldıklarını, bunun yerine somut adımlar beklediklerini belirten Zeytuni, "Fransa'nın 132 yıl boyunca Cezayir'de işlediği sömürge suçları var. Fransa'nın bu suçları itiraf ederek özür dilemesi ve tazminat ödemesi gerekir. Bunlar meşru taleplerdir." dedi.

Bakan Zeytuni, şöyle devam etti:

"Eski Cumhurbaşkanı Huari Bumedyen'in de dediği gibi Cezayir ile Fransa arasında kan vadilerinden ve kafataslarından bir dağ var. Hiçbir Cezayirli nesil bu sayfayı kapatamaz. Kapatılması ancak güçlü bir zeminde ve mağdurların hakkı verildiğinde olur."

Zeytuni, Cezayir-Fransa ilişkilerinde eksik olan şeyin "güven" olduğuna ve bunun temellerinin ancak ortak geçmişi incelemekle atılabileceğine dikkati çekti.

Ülkesi ile Fransa arasındaki sorunlara değinen Zeytuni, "Fransa'nın elinde tuttuğu Cezayir işgal dönemine ait arşivlerin geri alınması, işgal dönemindeki kayıplar dosyası, Cezayir'in güneyindeki nükleer patlamalar ve bunların tazmin edilmesi ve Paris'te tutulan Cezayir direnişçilerine ait kafataslarının iadesi olmak üzere iki ülke arasında henüz çözüme kavuşturulamayan 4 konu var. Bunların hiçbirinde pazarlık kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahsi geçen konularda daha önce çalışılmaya başlandığını hatırlatan Zeytuni, müzakerelere Fransa'daki seçimler nedeniyle ara verildiğini ancak yeniden aktifleştirilmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, son olarak bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, ülkesinin sömürge suçlarındaki tutumunun "ne inkar ne de özür" olduğunu ifade ederek, bu sayfanın kapatılması ve geleceğe bakılması gerektiğini söylemişti.

Seçim kampanyası kapsamında şubat ayında yaptığı Cezayir ziyaretinde ise sömürgeciliğin Fransa tarihinin bir parçası olduğunu belirten Macron, "insanlığa karşı suç" olarak nitelediği sömürgecilik için Fransa'nın özür dilemesi gerektiğini dile getirmişti.

Macron, görevi devraldıktan sonra ilk kez "ikili ilişkiler, tarihi meseleler, uluslararası ve bölgesel gelişmeleri" ele almak üzere çarşamba günü Cezayir'i ziyaret edecek.

Cezayir, 8 yıllık bir savaşın ardından 1962'de bağımsızlığına kavuşmuştu. Fransa, şu ana kadar devlet olarak sömürgeci politikaları yüzünden Cezayir’den resmen özür dilemedi.

Kaynak: AA