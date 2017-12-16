Cezayir'de Trump'ın kararına tepki için "Öfke Cumartesisi"

Başkent Cezayir başta olmak üzere çeşitli kentlerde bir araya gelen göstericiler, 'Öfke Cumartesisi' adı altında ABD'nin 'Kudüs' kararına tepki olarak Kudüs'e destek sloganları attı.

Gösteriye, eski Başbakan Abdulaziz Bilhadem, bazı siyasiler, milletvekilleri, sendika temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Gösteride konuşan Bilhadem, "Bu kalabalık Filistin için yapabildiğimiz en küçük şey." dedi.

Filistin'in Cezayir Büyükelçi Yardımcısı Beşir Ebu Hatab da, ABD'nin kararının, tüm kurallara aykırı olduğunu belirterek, "(ABD Başkanı Donald) Trump ya da bir başkası, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu gerçeğini değiştiremeyecek." ifadesini kullandı.

Eyleme katılan protestoculardan Abdulkadir Bilkasım ise karar karşısında sessiz kalmayacaklarını, Kudüs'ün hiçbir zaman Yahudi başkenti olmayacağını söyledi.

AA