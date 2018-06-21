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Cezayir'de lise sınavı için internet kesildi

Cezayir'de lise bitirme sınavları sırasında, öğrencilerin kopya çekmesini önlemek için internet erişimi ülke genelinde bir saat kesildi.

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Cezayirde lise sınavı için internet kesildi

İnternetin ülke çapında kesilmesi kararı, 2016'daki sınavlarda yaygın olarak kopya çekilmesi, sınavdan önce soruların sızdırıldığının ortaya çıkması üzerine alındı.

Yalnızca sabit hatlar değil ülkedeki mobil hatlara da internet erişimi durduruldu.

Geçen yıl hükümet, internet servis sağlayıcılarından sosyal medyaya erişimini durdurmasını istemiş ancak bu konuda zorunluluk getirilmemişti.

BBC'de yer alan habere göre Eğitim Bakanı Nouria Benghabrit, Cezayir'de çıkan Annahar gazetesine, sınav sezonunda sosyal paylaşım sitesi Facebook'un ülkede engelleneceğini söyledi.

Bu kararı isteyerek almadıklarını söyleyen Bakan, "Muhtemel sızmalar karşısında elimiz kolumuz bağlı bekleyemezdik" dedi.

Matbaalara sinyal bozucu konuldu

Kopya çekilmesini engellemeye yönelik önlemler kapsamında, ülke genelindeki 2 bin sınav salonuna öğrencilerin ve personelin internet erişimi olan elektronik cihazlar getirmesi yasaklandı, girişlere metal dedektörler konuldu.

Sınav sorularının basıldığı matbaalara kameralar ve cep telefonu sinyallerini bozan cihazlar yerleştirildi.

Sınava 700 binden fazla öğrenci katılıyor.

Etiketler: sınav, Nouria Benghabrit, internet, cezayir
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