Cezayir, Fransa'dan tazminat talep edecek

Fransa'nın Cezayir topraklarında gerçekleştimiş olduğu nükleer silah denemeleri nedeniyle ülkede oluşan zararın karşılanması için komisyon kurulacak.

Cezayir Mücahitler Bakanı Et-Tayyib Zeytuni, kurulacak olan komisyonla, Fransa'dan tazminat talep edileceğini söyledi.

Fransa, nükleer denemelerden zarar görenlerin çoğu asker yaklaşık 500 kişi olduğunu öne sürerken Cezayir, asker ve sivil 18 bin kişinin denemelerden etkilendiğini, çoğunun birkaç sene içinde hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Nükleer denemeler, Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde sona erdirilmiş ve kurbanlara tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı. 2010'da nükleer deneme mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören bir yasa yürürlüğe girse de sadece 20 kişiye tazminat ödenmişti.

Fransa'nın nükleer denemeleri

Fransa, 1966-1996 yıllarında Cezayir ve Fransız Polinezyası'nda yaklaşık 210 nükleer deneme gerçekleştirmişti.

Fransa tarihinde "kara bir leke" olarak kazınan denemelerden 100 binden fazla kişi etkilenmişti.

Resmi olmayan rakamlara göre bugün hayatta olan 3 bin kurbandan en az yüzde 35'inin kanserle mücadele ettiği biliniyor.

Kaynak: TRT Haber