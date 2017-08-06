  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil Katar'da

Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil Katar'da

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, ülkesini ziyaret eden Cezayir Dışişleri Bakanı Abdülkadir Mesalih'i kabul ettiği bildirildi.

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Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil Katarda

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim, başkent Doha'da Cezayirli bakanı kabul ederek iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Körfez krizi başta olmak üzere bölgesel konuları görüştü.

Mesahil, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili mesajını Şeyh Temim'e iletti.

Şeyh Temim ile görüşmesinin ardından Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelen Mesahil, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mesahil'in Mısır, Umman, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Irak'ın da yer aldığı bölge turu çerçevesinde dün Suudi Arabistan'a ulaştığı kaydedilmişti.

Ortadoğu turu kapsamında Körfez krizi ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleleri görüşmesi beklenen Mesahil'in, ziyaretleri sırasında söz konusu ülkelerin liderlerine, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın mesajlarını da ileteceği aktarılmıştı.

Etiketler: Cezayir Dışişleri Bakanı Mesahil Katar'da
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