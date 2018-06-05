Çeyrek asırlık "isim sorunu" çözülüyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koicas, Yunanistan devlet televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, devam eden müzakere sürecini değerlendirdi.

Müzakerelerin genel olarak düz bir çizgide ilerlemediğini, inişli çıkışlı bir yol olduğunu vurgulayan Kocias, meseleye dikkat ve sabırla eğildiklerini belirtti.

Kocias, önemli bir "evet ya da hayır" dönemecinde Makedonya hükümetinin bazı zorlukların farkına vardığına ifade ederek, "Önümüzdeki birkaç gün içinde sorunların çözüleceğine inanıyorum." dedi.

Çeyrek asırdır devam eden sorunun çözümü yakın

Bakan Nikos Kocias, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz'in sunduğu 5 isim önerisinden, "Yeni Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Kuzey Makedonya" seçeneklerinin halen masada olduğunu kaydetti.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev dün Üsküp'te yaptığı açıklamada, olası bir çözüme yakın olduklarını ifade etmişti.

Son haftalarda hızlanan görüşme trafiğinin ardından, çeyrek asırdır devam eden sorunun çözümüne yakın olunduğu yorumları yapılmıştı.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

Geçen yıl başlayan müzakerelere tepki olarak, başkent Atina'da yüz binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlenmişti. Anketlere göre, Yunanistan'da halkın yarısından fazlası, içinde "Makedonya" ibaresi geçen yeni bir isim istemiyor.

Makedonya'nın, Avrupa ekseninde kalmasını isteyen başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, sorunun çözüme kavuşmasını destekliyor.

Kaynak: AA