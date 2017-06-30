  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Çernobil'de orman yangını

Ukrayna'da 31 yıl önce Çernobil felaketinin yaşandığı bölgedeki ormanda yangın çıktı. Bir helikopter ve iki uçağın da yer aldığı söndürme çalışmaları devam ediyor

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Çernobilde orman yangını

Ukrayna'da 31 yıl önce dünyanın en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil'deki kapalı bölgede ormanlık alanda yangın çıktı.

Ukrayna Olağanüstü Haller Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Çernobil'in Lubyanska bölgesindeki ormanda öğle saatlerinde ağaç kesme çalışmaları esnasında yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yangının akşam saatlerine kadar yaklaşık 25 hektar alana yayıldığı duyuruldu.

Mi-8 tipi bir helikopter ile An-32P model iki uçağın yangın söndürme çalışmalarında yer aldığı belirtilen açıklamada, başka bölgelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklığındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve patlama olmuştu.

Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış yaşanmıştı.

Açığa çıkan zehirli bulut başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkilemişti. Zehirli bulutlar 10 gün sonra da ABD, Kanada ve hatta Japonya'ya bile ulaşmıştı. AA

Etiketler: çernobil, yangın, orman yangını
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