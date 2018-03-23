Cerablus'ta DEAŞ dönemindeki yargısız infazların izi siliniyor

Fırat Kalkanı Harekatı'yla özgürleşen Cerablus'ta hayat normale döndü. Adliye koridorları hareketli.

Terör örgütü DEAŞ'ın hakimiyetindeyken sözde şeriat mahkemelerinde yargısız infazlar yapılıyordu.

Cerablus'ta artık kadın çalışanların da bulunduğu bir adliye var.

"Fırat Kalkanı'ndan beri adalet sistemi yerine oturdu"

Suriyeli Türkmenlerden Muhammet Hacı İbrahim, adliyede hakim olarak görev yapıyor ve şunları söylüyor:

"Adliyemiz kuruluşu aşağı yukarı 1 buçuk yıl oldu Fırat Kalkanı'ndan beri adalet sistemi yerine oturdu. 1500 civarı davamız var. Millet de adalete başvuruyor herkes hakkını yasal yollarla garanti etmeye çaba harcıyor."

Kararlara yapılan itirazlar ise, başka bir şehirde bulunan üst mahkemede değerlendiriliyor.

Adliye yetkilileri, sürecin sağlıklı işleyişinin, göç eden Suriyelilerin eve dönüşü için zemin oluşturacağına inanıyor.

Kaynak: TRT Haber

