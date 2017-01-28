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Cerablus'da minikler savaşın izlerini silmeye çalışıyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesine sığınan Suriyeli aileler ve çocukları savaşın etkisinden kurtulmak için uğraşıyor.

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Cerablusda minikler savaşın izlerini silmeye çalışıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'ın bertaraf edildiği Halep'in Cerablus ilçesi, güvenlik endişesiyle evlerini terk edenlerin buluştuğu merkez haline geldi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında nüfusu artan Cerablus, savaştan kaçan ailelere güvenli bir alan oluşturuyor.

"Saldırılar yüzünden sürekli yer değiştiriyorduk"

Halep'teki savaştan kaçarak Cerablus'a sığınan 12 yaşındaki Huzeyfe Talip, yaptığı açıklamada, babasını rejim güçlerinin hava harekatındaki saldırısında kaybettiğini sonrasında annesi ve kardeşleriyle Cerablus'a sığındıklarını söyledi.

Çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Huzeyfe, "Çok şükür burada emin yerdeyiz. Halep'te çok kötü zamanlar geçirdik. Rejim askerlerinin saldırıları yüzünden sürekli bir yerden bir yere kaçıyorduk. Çok şükür sonunda annemle ve kardeşlerimle buraya sığındık. Burada çok mutluyuz çünkü burada bomba yok, savaş yok." dedi.

"Uçaklar geldiği zaman merdiven altına saklanıyorduk"

Rejimin ağına düşen 10 yaşındaki yetim İbrahim Celal de oynadıkları oyunlarla savaşı unutmak istediklerini söyledi.

Babasını 1 yıl önce Halep'te kaybettiğini aktaran küçük çocuk, "Halep'te çok kötü savaş var. Uçaklar geldiği zaman annem bizi merdiven altına saklıyordu bize bir şey olmasın diye. Çok şükür oradan kurtulduk ve buraya geldik. Burada her şey çok güzel, arkadaşlarla oyun oynuyoruz. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın El Bab'taki zulmünden kaçıp güvenli limana sığınan 9 yaşındaki Abdul El Melik de babasının kendilerini El Bab'tan çıkardıktan sonra ÖSO saflarında terör unsurlarına karşı savaştığını belirtti.

Kendilerini verdiği destekler dolayısıyla Türkiye'ye hep dua ettiklerini anlatan El Melik, şunları kaydetti:

"DEAŞ bize çok kötü davranıyordu. Bir gece yarısı babam bizi aracın arkasına koydu üstümüzü çadırla kapatarak bizi çıkardı ve buraya geldik. Orada ekmek bile bulamıyorduk savaş yüzünden. Çok şükür şimdi buradayız ve çok mutluyuz. Burada bize okul verdiler, yiyecek ve içecek veriyorlar. Allah bize yardım edenlerden razı olsun."

Etiketler: Halep, Cerablus, suriye, Esed Rejimi
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