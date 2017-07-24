Cerablus'a dönüşler devam ediyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus kentine dönen Suriyeli sığınmacı sayısı 45 bin 850'ye ulaştı.

Suriye'de 6 yıl önce başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen sığınmacılar, harekatın ardından terör örgütünden arındırılan bölgelere dönmeye devam ediyor.

Gaziantep Valiliğince Karkamış ilçesinde kayıt işlemleri yapılan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde ülkelerine dönüyor. Yanlarına aldıkları eşya ve bavullarıyla Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu günlük ortalama 200 kişilik Suriyeli grup, güvenlik kontrolünden sonra Cerablus'a alınıyor.

Özgür Suriye Ordusu mensuplarının gümrük kapısında karşıladığı Suriyelilerin eşyaları, araçlara yüklenip evlerine ulaştırılıyor.

Harekatın ilk gününden bu yana Türkiye'den Cerablus'a dönen Suriyelilerin sayısının 45 bin 850'ye ulaştığı bildirildi.