Cerablus Meslek Yüksekokulu kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı üzerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kaynak: AA
Suriye Cerablus'ta, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı üzerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kaynak: AA