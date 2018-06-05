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Cerablus Meslek Yüksekokulu kuruluyor

Suriye Cerablus'ta, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulacak.

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Cerablus Meslek Yüksekokulu kuruluyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazısı üzerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kaynak: AA

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