Cephe hattındaki ÖSO askerleri elleri tetikte bekliyor

TSK ve ÖSO'nun 20 Ocak'ta Afrin ilçesindeki terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Cephe hattındaki ÖSO unsurları elleri tetikte örgütün saldırılarına karşı teyakkuz halinde bekliyor.

"Onları kuzey ve doğu kırsalında defettik"

Azez-Afrin hattında nöbet tutan ÖSO komutanlarından Yusuf Ahmet Dirbes kararlılıklarını şöyle anlatıyor:

"Bizler ÖSO'yuz. PKK'ya karşı cephe hatlarında nöbet tutuyoruz. Kendi onurumuz için başta rejime karşı savaştık. Daha sonra DEAŞ ile mücadele ettik. Onları kuzey ve doğu kırsalından defettik. Ancak rejim ve DEAŞ ile meşgul olmamızı fırsata çeviren PKK, bölgemize gelerek topraklarımızı işgal etti."

"Biz PKK'ya karşı savaşıyoruz"

Dirbes, terör örgütü PYD/PKK'nın rejim ile iş birliği yaptığından bahsetti.

"Topraklarımızı yeniden almak için kararlıyız. Bunun için savaşıyoruz. Bizler terör örgütü PKK'ya karşı savaşıyoruz. Allah'ın izniyle Afrin'e (merkeze) kadar gideceğiz."

"Kürt halkını teröristlerden kurtaracağız"

Bir başka ÖSO savaşçısı Ahmet Meryemini de Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması ile çok mutlu olduklarını söylüyor.

"Afrin ve çevresindeki bölgeleri bölücü terör örgütlerinden temizleyeceğiz. Kürt halkını teröristlerden kurtaracağız."

"Teröristler bizim her şeyimizi aldı"

ÖSO askerlerinden Yaser Ömer ise "PKK bizim her şeyimizi aldı. Topraklarımızı, evimizi işgal etti. Bir devlet kurmak istiyor. 250 bin sivili göç ettirdi." dedi.

Afrin'deki terör örgütü ile savaşmalarının meşru olduğunun altını çizen Ömer, "Onlarla savaşıp, insanları evlerine döndüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA