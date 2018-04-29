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CENTCOM’un YPG/PKK stratejisi tartışmaya sebep oluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikaları Amerikan ordusu içinde tartışmaya sebep oluyor.

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CENTCOMun YPG/PKK stratejisi tartışmaya sebep oluyor

Avrupa Kuvvetleri Komutanı Scaparotti'nin Savunma Bakanı Mattis'e Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ortaklığı NATO ittifakının birliğini tehlikeye atıyor" dediği ortaya çıktı.

Mattis'e telkinde bulundular

Scarapotti ve diğer bazı komutanların Türkiye ile uzun vadeli stratejik ortaklığa sahip oldukları, bu nedenle şimdiki politikayı gözden geçirmeleri gerektiği yönünde Mattis’e telkinde bulundukları da belirtiliyor.

ABD’nin Avrupa kuvvetleri komutanının, PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG'ye yardım edilmesinin Ankara'yı kızdırdığını söylediği ifade edildi.

“NATO’nun geleceği tehlike altında”

EUROCOM Komutanı General Curtis Scaparotti'nin Mattis’e "Eğer YPG’ye desteğimiz sürerse NATO’nun geleceği tehlike altında” dediği ve ittifakın son 50 yıldaki en büyük krizle karşılaşacağı uyarısını yaptığı biliniyor.

Scaparotti’nin, Mattis ve CENTCOM komutanı General Votel’e “Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlık Rusya’nın işine geliyor” dediği ve S400 füzeleri konusunun ABD ordusu için sıkıntı yarattığını vurguladığı belirtildi.

Amerikan basınında CENTCOM Komutanı Votel'in konuya yalnız askeri açıdan baktığı ve uzun vadeli stratejik çıkarları gözardı ettiği yorumları yapılıyor.

Kaynak: TRT Haber

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