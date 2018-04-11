Cenevre'deki terör yanlısı reklamlara STK'lardan sert tepki

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bazı sivil toplum kuruluşları (STK), tramvaylarda "Özgür Kürdistan" başlığıyla "Afrin'de insan hakları istismarları yapıldığına dair" reklamları sert bir biçimde kınadı.

Uluslararası Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (Cojep) Genel Sekreteri ve Refah ve Adalet Derneği (Refahder) Avrupa Başkanı Celil Yılmaz şunları söyledi:

"Bu sabah, dünyada insan haklarının merkezi olarak bilinen Cenevre, YPG/PKK yanlıları ve destekçileri tarafından yapılan propaganda reklamıyla uyandı."

"Algı operasyonu yapılıyor"

Yılmaz, tramvaylarda kullanılan görsellerle, Zeytin Dalı Harekatı'na algı operasyonu yapıldığından bahsetti.

Reklamın yayımlanmasına Cenevre Kantonu'nun kontrol ettiği ve kısmen finanse edilen TPG (Cenevre Toplu Taşıma) şirketi izin veriyor.

"Şiddetle kınıyoruz"

Reklamın, çocukları alet eden YPG/PKK yanlısı bir dernek tarafından verildiğini şu sözlerle anlattı:

"İsviçre toplumunu Türkiye'ye karşı germek ve düşman etmek isteyen bu reklamı şiddetle kınıyoruz. Toplu taşıma araçlarında böylesine rezalet yayınlara müsade edilmesinin Türkiye ile İsviçre arasındaki ikili ilişkilere ciddi zarar vermesinden endişe duyuyoruz."

"Türkiye, Afrin'de halka kucaklaşıp barış sağladı"

Yılmaz, Suriye'de bazı ülkeler "barış ve adalet" adına şehirleri yerle bir ederken, Türkiye'nin Afrin'de yıkım ve kıyım gerçekleştirmeden teröristleri temizlediğini ve yerel halkla kucaklaşıp barışı sağladığını söyleyerek "Bu algı operasyonuna karşı insan hakları yanlısı tüm STK'leri göreve çağırıyoruz" dedi.

"Çifte standart"

Başkanlığını Ender Demirtaş'ın yaptığı Cenevre merkezli Uluslararası İnsan Hakları ve Kalkınma İttifakı Derneği (IAHRD) de reklamlarının yayımlanması kınadı ve çifte standart olduğunu sözlerine ekledi.

Terör yanlısı reklamlara izin veren dernek, Katar'a uygulanan ablukayla ilgili daha önce tramvaylara reklam verme girişiminin "başka bir ülkenin iç işlerine karışıldığı" gerekçesiyle reddetti.

Terör yanlısı reklamların tramvaylardan kaldırılması için Cenevre resmi makamları nezdinde resmi girişimler başladı.

Kaynak: AA