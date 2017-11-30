Cenevre'deki Suriye görüşmeleri 15 Aralık'a kadar sürecek

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 8'incisi düzenlenen Suriye konulu görüşmelere hafta sonu ara verildikten sonra 15 Aralık'a kadar devam edileceğini söyledi.

Mistura Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'nin ertelenmesi nedeniyle görüşmeleri uzatma imkanı doğduğunu belirtti.

Suriye Özel Temsilcisi, bugünkü görüşmelerde muhalefet ve rejim heyetlerinin aralarında yalnızca 5 metre bulunan odalarda bulunduğunu dile getirdi.

Mistura, görüşmelerde kendisinin daha önceki turlarda iki heyete sunduğu 12 maddelik gayri resmi belgenin müzakere edildiğini belirterek bu maddelerin yeni anayasanın ortaya çıkması için yolu açacağını vurguladı.

Ayrıca, tarafların ön şartsız davranması gerektiğini Birleşmiş Milletler'in prensiplerine uyulmaması halinde, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanacağı uyarısında bulundu.

28 Kasım'da başlayan görüşmelerin gündemini geçiş yönetimi, anayasa hazırlığı ve seçim düzenlenmesi konuları oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber