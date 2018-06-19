Cenevre'de gerçekleşen Suriye toplantısı sona erdi

Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, İran ve Rusya'dan üst düzey yetkililerin Suriye anayasa komitesinin nasıl kurulacağı ve işleyeceği konusunda "somut" görüşmeler yaptıklarını ve birkaç hafta içinde yeni görüşmeler yapılmasının planlandığını belirtti.

Mistura, "Toplantılar süresince, anayasa komitesinin kurulması ve işleyişi ile ilgili konularda yapıcı görüş alışverişi ve somut görüşmeler yapıldı ve bazı konularda ortak zemin ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Kaynak: Reuters