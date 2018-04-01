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Buradasınız : » » Celtic taraftarlarından Filistin'e destek

Celtic taraftarlarından Filistin'e destek

İskoçya Premier Ligi takımlarından Celtic'in taraftarları, Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilere, Filistin bayraklarıyla destek verdi.

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Celtic taraftarlarından Filistine destek

İskoçya Premier Ligi takımlarından Celtic'in taraftarları, Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilere, salladıkları Filistin bayraklarıyla destek verdi. Celtic taraftarları, takımlarının Ross County'yi 3-0 yendiği lig maçında, İsrail'e tepki gösterdi.

Taraftarlar, Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler'in anısına, karşılaşma boyunca Filistin bayrakları salladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında cuma günü düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahalesi sonucu, 17 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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