Çekya'da seçimin galibi Milos Zeman

Çekya'da, ilk turu 12-13 Ocak’ta, ikinci turu dün ve bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 96’sı sayıldı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Zeman ile eski Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Jiri Drahost'un yarıştığı seçimde, Zeman yaklaşık yüzde 52 oy kazandı.

Zeman'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi olduğu aktarılan Çekya Devlet Radyosu'nun haberinde, Drahost da yüzde 48 oranında oy aldı.

Zeman, Müslüman ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle tanınıyor

Halk tarafından ikinci kez cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Zeman, Rusya yanlısı, Müslüman ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle biliniyor.

Cumhurbaşkanının 2013’ten itibaren halk tarafından seçildiği Çekya’da 8 milyon seçmenin yüzde 66,5’i sandık başına gitti.

Çekya'da 12-13 Ocak'ta ilk turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 aday katılmış, görevdeki Cumhurbaşkanı Zeman yüzde 38,6, rakibi Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Drahost yüzde 26,6 ile öne çıkarak ikinci tura kalmayı başarmıştı.

Kaynak: AA