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Çekya'da DEAŞ davası

Çekya'da, Türk yetkililerin yakalayıp teslim ettiği bir kişi hakkında DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla dava açıldı.

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Çekyada DEAŞ davası

Çekya'da, Türk yetkililerin yakalayıp teslim ettiği bir Çek vatandaşı hakkında DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla dava açıldı.

Çek Devlet Radyosunun haberine göre savcılık, terör örgütü DEAŞ’e katılmayı planladığı iddia edilen 21 yaşındaki Jan S. adlı Çek vatandaşı hakkında dava açtı.

Jan S.'nin suçlu bulunması halinde 15 yıldan başlayan hapis cezası alabileceği belirtildi.

Savcılık, davanın Plzen Devlet Mahkemesi'nde görüleceğini ve Jan S.'nin "terör saldırısı hazırlığı yapmakla" suçlandığını bildirdi.

Jan S. Ocak 2016'da İstanbul'da havalimanında Gaziantep'e gitmek üzereyken yakalanmış ve DEAŞ'e katılmak üzere Suriye'ye gittiğini itiraf etmişti.

Türk yetkililer tarafından Çekya'ya iade edilen Jan S. hakkında organize suç örgütüne katılmayı planladığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler: çekya, DEAŞ davası, Türk yetkililer, iddia
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