Çekya, Salih Müslüm dosyasını kapattı

Prag savcılığından yapılan açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm’ün artık Çekya sınırları içerisinde bulunmadığı ve Çekya toprakları dışındaki yerlerin Çek egemenliği altında olmadığı kaydedildi.
- Kırmızı bültenle aranan terör örgütü elebaşı Salih Müslüm Prag'da yakalandı
- Adalet Bakanlığı, terör örgütü elebaşı Müslüm'ün iadesi için çalışma başlattı
- Türkiye, Müslüm'ün iadesi için Çekya makamlarına talebini iletti
- PYD elebaşı Salih Müslüm için yakalama kararı
- PYD terör örgütü elebaşı Salih Müslüm serbest bırakıldı
- Türkiye'den Çekya'nın Salih Müslüm kararına tepki
Açıklamada, Müslüm’ün iadesine ilişkin sürecin durdurulduğu ve konuya ilişkin dosyanın kapatıldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Türkiye’nin terör örgütü eski eş başkanı Müslüm’ün geçici tutukluluk ve iadesini görüldüğü ülkelerden talep edebileceği belirtildi.
Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslüm geçen ay Çekya’nın başkenti Prag’da gözaltına alınmış, Türkiye’nin 40 günlük geçici tutuklama talebi üzerine çıkarıldığı Prag Şehir Mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA