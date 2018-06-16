Çekya Başbakanı Babiş, Slovakya'yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etti

Çekya medyasında yer alan haberlerde, Slovakya asıllı Başbakan Andrej Babiş'in bu konuda Slovakya kurumları hakkında açtığı davanın 2012 yılından bu yana devam ettiği belirtildi.

Slovakya Anayasa Mahkemesi'nin 2017 yılının Kasım ayında daha önce verilen kararları bozarak davayı tekrar görülmesi için yerel mahkemeye geri yollamasına rağmen yerel mahkemenin Babiş'in itirazını reddettiği bildirildi.

Haberde, Babiş'in mart ayında tekrar anayasa mahkemesine başvuru yaptığı, bunun reddedilmesi üzerine de perşembe günü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğu kaydedildi.

Slovakya devlet kurumları, Babiş'in 1982'de Bures kod adıyla komünist rejim döneminde ajanlık yaptığını iddia ediyor.

Kaynak: AA

