Çekya, 13 Rus diplomatı sınır dışı etti

Brüksel'de sinyal verilmişti
AB liderleri geçtiğimiz hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan toplantıda, eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızının İngiltere'nin Salisbury şehrinde zehirlenmesi olayının arkasında büyük olasılıkla Rusya'nın olduğunu kabul etmişti.
- Almanya 4 Rus diplomatı sınır dışı etti
- ABD 60 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
- Polonya 4 Rus diplomatı sınır dışı ediyor
- Litvanya, Rus diplomatları sınır dışı ediyor
- Danimarka 2 Rus diplomatı sınır dışı etti
- Ukrayna, 13 Rus diplomatı sınır dışı etti
- 4 Avrupa ülkesinin Rus büyükelçileri, Dışişleri Bakanlıklarına çağrıldı
- Fransa'dan Rusya'ya ajan tepkisi
- Hollanda, Rus diplomatları sınır etme kararı aldı
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Cuma günü AB Liderler Zirvesi'nin sonunda yaptığı açıklamada, birden fazla ülkenin Rus diplomatları sınır dışı edeceğini söylemiş ancak bunun bütün birliği kapsayacağını sanmadığını vurgulamıştı.
Süreç
İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus casusu Sergei Skripal'in zehirlenmesinin ardından 23 Rus diplomat İngiltere'den sınır dışı edilmişti. Rusya da İngiltere'ye karşı misilleme yaparak İngiliz diplomatları sınırdışı etmişti. İngiltere, Skripal'in zehirlenmesinden Rusya'yı sorumlu tutmuştu.
Kaynak: TRT Haber - AA