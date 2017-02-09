  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da çekirgelerin istila ettiği tarım alanlarında acil durum ilan edildi.

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Çekirge istilası nedeniyle acil durum ilan edildi

BBC'nin haberine göre, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, çekirgelerin istila ettiği tarım alanlarında buharlı dezenfekte işleminin uygulanması için 700 bin dolarlık fazladan fonu içeren acil durum planını onayladı.

Bolivya Tarım Bakanı Mauricio Ordonez de dezenfekte işleminin bir an önce başlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Çekirge istilası, bir hafta kadar önce ülkenin güneyinde, gıda ve et üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Santa Cruz kentinde başladı ve hızla yayıldı.

Yetkililerin bin hektardan fazla ekili araziyi etkilediğini tahmin ettiği çekirge istilası, otlaklar, mısır ve sorgum tarlalarını yok etti.

Etiketler: çekirge istilası, güney amerakı, bolivya
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