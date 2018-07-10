Çekilmesi gereken teröristler hendek kazıyor

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya göre terör örgütü Münbiç'ten Fırat'ın doğusuna çekilecek.

Ancak YPG/PKK bölgede hendek ve siper kazıyor. Dadat köyü, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ile Münbiç sınır hattında.

PKK işgalindeki köyde ABD bayrağı

TRT Haber ekibi ilk kez Dadat köyünü görüntüledi. Yüzde 99'u Araplardan oluşan köyün nüfusu terör örgütünün baskısından kaçışlar yüzünden 600'e düşmüş.

2 buçuk yıldır terör örgütünün işgalinde olan köydeki Amerikan bayrağı dikkat çekiyor.

Askerler bölgede

Türk ve ABD askerleri ise, bölgede koordineli, bağımsız devriye görevi yapıyor.

İki Amerikan helikopterinin sınır hattına çok yakın bir noktada yaptığı devriye uçuşu kameralara yansıdı.

Kaynak: TRT Haber