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Buradasınız : » » 'Cehennem Kapısı' lav koridorlarıyla büyülüyor

'Cehennem Kapısı' lav koridorlarıyla büyülüyor

Kenya'da volkan patlaması sonucu oluşan ve "Cehennem Kapısı" olarak adlandırılan lav koridorları, yerli ve yabancı turistlerde büyük ilgi uyandırıyor.

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Cehennem Kapısı lav koridorlarıyla büyülüyor

Kenya'da yaklaşık 150 yıl önce volkan patlaması sonucu meydana gelen ve "Cehennem Kapısı (Hells Gate)" adı verilen lav koridorları dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı turist çekerken, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 75'i de koridorlardan fışkıran sıcak sulardan sağlanıyor.

Longonot Dağı'nın patlaması sonucu volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesiyle doğa harikası bir yapıya bürünen Cehennem Kapısı, Kenya'nın Nakuru eyaletinin Naivasha şehrindeki Hells Gate Ulusal Parkı'nın içerisinde yer alıyor.

Cehennem Kapısı'nda, Longonot Dağı'ndan akan lavların kilometrelerce yol kat ederek şehrin merkezine kadar ulaştığı ve geçtiği her noktada soğuyarak kıvrım kıvrım büyük derinliklerde oyuklar oluşturduğu görülüyor.

Koruma altındaki ulusal parkın içinde, vahşi yaşamın tam da merkezinde yer alan Cehennem Kapısın'daki devasa lav koridorlarının boyu 50 kilometreye kadar çıkıyor.

Yüzlerce vahşi hayvanın barınağı halinde

Longonot Dağı'nın eteklerinden yaklaşık 150 yıl önce akıp gelen lavların oluşturduğu derin ve kıvrımlı yollardan oluşan koridorlar bugün hem yüzlerce vahşi hayvana hem de dünyanın dört bir yanından gelen turiste ev sahipliği yapıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 75'i Cehennem Kapısı'ndan

Cehennem Kapısı koridorlarında yüzlerce noktadan fışkıran sıcak sularla da elektrik üretimi yapılıyor.

Doğa olayını enerjiye döndürmeyi başaran Kenya hükümeti, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 75'ini ulusal parkın içerisinde kurduğu jeotermal enerji tesisleriyle karşılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kenya, Cehennem Kapısı, hells gate
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