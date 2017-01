Caz sanatçısından Michelle Obama'ya serenat

"First Lady" olarak NBC'de yayınlanan, programa son kez katılan Michelle Obama, Wondern'ın en çok sevdiği müzisyenlerden biri olduğunu söyledi.

İltifata karşılık veren Wonder, "Isn't She Lovely" ve "My Cherie Amour" adlı şarkılarının sözlerini "Her zaman bizim First Lady'miz olacaksın" ve "My Michelle Amour" olarak değiştirdi.

ABD'nin 44. ve ilk siyahi başkanı olarak 2 dönem görev yapan Barack Obama, koltuğunu 20 Ocak'ta Donald Trump'a devredecek. ABD'nin yeni First Lady'si de Trump'ın Slovenya doğumlu eski manken eşi Melanie Trump olacak.