Çavuşoğlu ve Akıncı Kıbrıs Konferansı'nı değerlendirdi

İsviçre'deki Kıbrıs Konferansına verilen bir günlük araya rağmen Türk heyetinin çalışmaları sürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı verilen arada buluşarak süreci değerlendirdi.

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs Konferansı'nda verilen araya rağmen Türk heyeti çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

Crans-Montana'daki konferansta Türk heyetine başkanlık eden Bakan Çavuşoğlu ve Akıncı, müzakerelerde gelinen son durum ve yarından itibaren tekrar başlayacak süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Çavuşoğlu, Akıncı ile görüşmesinin ardından KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, parti liderleri ve milletvekilleriyle katıldığı çalışma yemeğinde konferansın gidişatına ilişkin durum değerlendirmesinde bulundu.

Akıncı'nın görüşme trafiği

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da müzakere heyetiyle toplantı yaptı. Toplantıda, yarın devam edecek konferansa yönelik hazırlıklar, gün boyu yürütülecek resmi temaslar ve görüşmeler değerlendirildi.

Akıncı'nın gün içinde, KKTC Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ve siyasi parti liderleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM), dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Konferansı'nda, adada kapsamlı çözüme öncülük edebilecek gerekli unsurların yer alacağı paket anlayışının net bir şekilde ortaya çıktığını duyurmuştu.

Liderler ve müzakere heyetlerinin dün sabah yaptıkları toplantıların ardından konferansa pazartesiye kadar ara verilmişti.