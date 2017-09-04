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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile Arakan'ı görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile telefonda görüştü. Görüşmede, Arakanlı Müslümanların durumu ele alındı.

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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile Arakanı görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Zarif'in görüşmesinde, Arakanlı Müslümanların durumu ele alındı.

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Arakan
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