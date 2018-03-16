Casus krizinde yeni iddia

İngiliz Telegraph gazetesi, 33 yaşındaki Yulia Skripal'ın, 3 Mart'ta Rusya'dan Londra'ya gittiğini, zehirlenme olayının ise 4 Mart'ta gerçekleştiğini vurgulayarak zehirlenmeye sebep olan kimyasal maddenin Skripal'ın kızının valizine yerleştirildiğini yazdı.

Gizemini koruyan zehirlenme olayında karşılıklı suçlamalar devam ederken, Moskova'nın ortak soruşturma talebine İngiltere'den olumlu bir cevap gelmedi.

Astana'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 23 Rus diplomatını sınırdışı kararı alan İngiltere'ye misillemede bulunacaklarını söyledi. İngiliz diplomatları ne zaman sınır dışı edecekleri ve sayısı konusunda ise bilgi vermedi.

Lavrov: Londra'nın yorumlarını artık dikkate almıyoruz

Lavrov, "Rusya defolup gitsin ve sesini kessin" diyen İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'a da, "Sanırım yeterli eğitim almamış" karşılığını verdi.

Lavrov ayrıca, Rusya'nın İngiltere'nin yorumlarını artık dikkate almadığını belirtti.

Rus uzmanlar da, İngiltere'nin suçlamalarının temelsiz olduğunu söylüyor.

"Rus istihbarat Skripal'i 4 yıl hapse atacak, o zaman birşey yapmayacak, sonra Rusya bağlantılı bir silahla, yaşamasına izin verdiği İngiltere'de, hem de Rusya'daki seçimlerden ve Dünya Kupası'ndan birkaç gün önce zehirleyecek. Bu çok saçma değil mi?"

Ruslar, noviçok sinir gazının üretildiği Özbekistan'daki fabrikanın da Amerikalılar tarafından seneler önce söküldüğünü, bütün malzemelerin alındığını belirtti.

İngiltere, krizin yatışması için, Rusya'dan sinir gazı programının tamamını Birleşmiş Milletler'e ifşa etmesini şart koşuyor.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki Pazar günü (4 Mart) Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA, Reuters