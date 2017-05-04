'Castro'nun yerini sürpriz bir isim gelecek' iddiası

Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun kızı Mariela Castro, babasından sonra devlet başkanlığı görevine gelecek ismin Kübalıları şaşırtabileceğini söyledi.

Mariela, babasının gelecek yıl şubat ayında görevinden ayrılmayı planladığını dile getirmesinin ardından yaptığı açıklamada, babasından sonra sürpriz bir ismin göreve gelebileceğini ileri sürdü.

Castro'nun kızı Mariela, "Bazen aniden etrafa göz gezdirir ve 'Ne kadar enteresan, ben bu kişiyi hiç düşünmemiştim' dersiniz. Her zaman sürprizler vardır." ifadesini kullandı.