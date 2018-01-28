Cape Town susuzlukla savaşıyor: 12 Nisan'da sular tükenecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük ikinci kenti Cape Town aylardır yağış almıyor.

Su rezervleri neredeyse bitme noktasına geldi.

Dört milyon nüfuslu kent aylardır yağış alamıyor.

"90 saniyeden fazla duşta kalmayın" uyarısı

Kentte sadece turizm bölgelerinde musluklardan su akıyor.

Turistlerden en fazla 90 saniyede duştan çıkmaları isteniyor.

Sadece okul ve hastanelere şebeke suyu veriliyor.

Kişi başına 50 litre sınırlaması

4 milyon nüfuslu kentin sakinlerinin günlük su kullanım hakkı, kişi başına 50 litreyle sınırlandırıldı.

Şehrin her yerine su tasarrufu konulu posterler asıldı.

Çeşme başlarında bidonlarla bekleyen insanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Halkın susuzluk endişesi

Şehirde el dezenfektanlarının satışında patlama yaşandı.

Yağışlarının çoğunu kışın alan ülkede yakın zamanda bir yağış öngörülmüyor.

Yetkililer, böyle devam ederse 12 Nisan'da suların tükeneceği ve kentte musluklardan şebeke suyu verilemeyeceğini duyurdu. Böylece Cape Town tamamen susuz kalan ilk kent olacak.

"Sıfır Gün" olarak adlandırılan bu tarih yaklaştıkça halk arasındaki endişeler de artıyor.

Cape Town'daki kuraklığın küresel ısınma ve kentin nüfusunun 1990'lardan beri yaklaşık iki katına çıkmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber