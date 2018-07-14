Cape Canaveral fırlatma kuleleri patlayıcılarla yıkıldı

ABD'nin ünlü Cape Canaveral Havacılık ve Uzay Üssü'nde bulunan tarihi fırlatma kuleleri, yıllardır uzay yolculuğunun başladığı nokta oldu. Zamanı dolan iki tarihi kule, patlayıcılarla yıkıldı.

Kulelerden ilk fırlatma 1957 yılında gerçekleştirildi. 61 yıl hizmet veren kulelerden

Uzaya 325 fırlatma düzenlendi.

İlklerle tarihe damga vurdu

Florida eyaletinin Merritt Adası’nda bulunan Cape Canaveral uzay üssü ABD'nin yürüttüğü uzay çalışmalarında çok kritik bir öneme sahip. Kennedy Uzay Üssü olarak da anılan üste yaşanan ilkler tarihe adeta damgasını vurdu..

1968 yılında Ay'a ilk yolculuk bu üsten başladı. Neil Armstrong ve ekibini taşıyan roket Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı.

Kaynak: TRT Haber