Cansuyu, Mali'de okul ve cami açtı

Cansuyu Derneği, 53 bin nüfuslu Yirimadio Medine bölgesinde daha önceden yerel halkın kendi imkanlarıyla oluşturduğu ancak yetersiz kalan cami ile okul yerine, Türkiye'deki hayırseverlerin katkılarıyla yenilerini yaptırdı.

Yapımı tamamlanan 4 derslikli, 200 öğrenci kapasiteli Fatma ve Celal Sarıkaya Okulu ile 500 kişi kapasiteli Mehmet Eryılmaz Camii'nin açılışı, dernek yetkilileri, yerel kanaat önderleri ve bölge halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunan çocuklar yeni okullarını gezerken, açılışı yapılan camide ilk cuma namazı kılındı.

Cansuyu Derneği İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz, bölgede bu alandaki eksiklik nedeniyle böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

50 derecede eğitim görüyorlar

Bölgede yaşayan Müslümanların zor şartlar altında eğitim ve ibadetlerini yaptığını aktaran Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Burası yapılmadan önce bu bölgedeki çocuklar tenekeden yapılmış barakalar içerisinde eğitim almaktaydılar. Burada hava sıcaklığı çok fazla olduğu için sacın da etkisiyle çocuklar 50 derecede eğitim görüyor, Müslümanlar ise maalesef o sıcakta ibadetlerini yapmaya çalışıyorlardı. Artık çocuklar daha sağlıklı binalar içinde ve sıralar üzerinde eğitim görecekler. Müslüman kardeşlerimiz sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmış olacaklar."

Ülkede yaşayan Müslümanların hayatını kolaylaştıracak her türlü projede öncü olmaya çalıştıklarını ifade eden Yorulmaz, Müslümanların yaptığı yardımları binlerce kilometre uzaktaki Afrika'daki 54 ülkeye ulaştırdıklarını vurguladı.

"Destek olmalarını bekliyoruz"

Yorulmaz, derneğin 3 kıtada faaliyet yürüttüğünü aktararak şunları kaydetti:

"Buradaki Müslüman kardeşlerimiz maalesef yıllarca sömürüldüler, yoksun bırakıldılar. Biz de elimizden geldiği kadar onların bilgi sahibi olması ve sağlıklı okullara, camilere ve medreselere kavuşmasını sağlıyoruz. Bu bölgeler gerçekten ihtiyaç sahibi olan bölgeler. Bazı Müslüman ülkeler obeziteyle mücadele ederken buradaki kardeşlerimiz açlıkla mücadele ediyor. Buradaki kardeşlerimize mutlaka destek olmalarını bekliyoruz."

Kaynak: AA