Canberra Tiyatro Merkezi'ne bombalı tehdit

Avustralya Yayın Kurumu ABC’de yer alan habere göre, Avustralya Günü için hazırlanan ve iki başörtülü kızın yer aldığı afişi bina girişindeki ekrana koyan ve aynı zamanda sosyal medya üzerinden paylaşan Canberra Tiyatro Merkezi, İslam karşıtı ırkçı gruplar tarafından bombalanmakla tehdit edildi.

İslam karşıtı ırkçı grup 'Respect Australia', sosyal medyada aracılığıyla da paylaşılan söz konusu olan afişi eleştirerek üyelerinden bu konu hakkında ayaklanmalarını istedi. Tehditlerin de yer aldığı sosyal medya paylaşımında 'bombalayın,yakarak o afişi indirin' gibi söylemler görüldü.

Canberra Tiyatro Merkezi sosyal medyadaki paylaşımını kaldırmasına rağmen duvardaki afişin Avustralya Günü'ne kadar panoda kalacağını bildirdi.

"Bu genç kızların imajı çok kültürlülüğün harika bir göstergesidir"

Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ‘‘Bu genç kızların imajı çok kültürlülüğün harika bir örneğidir. Bu kızlar onurlu Avustralyalılar, aynı zamanda da geldikleri ülkeye saygılılar. Herkes tarafından bu görülmeli ve kutlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

"Yapsak da yapmasak da lanetliyiz"

Canberra Çok Kültürlü Topluluk Forumu Başkanı Diana Abdel-Rahman, tehditler karşında şaşkın olduğunu belirterek "Böyle bir şeyin Canberra’da gerçekleşmesi şoke edici." dedi.

Abdel-Rahman, "Beni endişelendiren şey Müslümanları tehdit eden ve küfreden insanlarla, Müslümanların Avustralya toplumuna adapte olmadıkları veya bir parçası olmadıklarından şikayet eden insanların aynı olması. Bazen düşünüyorum ki yapsak da yapmasak da lanetliyiz." dedi.

Avustralya'da her yıl 26 Ocak’ta resmi tatil ilan edilerek törenlerle kutlanan Avustralya Günü için hazırlanan reklam panolarında, bu yıl Avustralya bayrakları taşıyan iki başörtülü kızın fotoğraflarının bulunduğu afişlere de yer verilmişti.