Çanakkale şehitleri Pakistan'da anıldı

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Ulusal Modern Diller Üniversitesi tarafından Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Mustafa Yurdakul, Çanakkale Savaşı'nda binlerce gencin şehit olduğunu belirterek, "Savaşlarda kazanılan zaferler ülkenin siyasi ortamını şekillendirdiği kadar milli kimliği de şekillendirir. Bu zaferler ülkelerin geleceği ve başarısı için önemli dönüm noktalarıdır. Çanakkale zaferinin hak ettiği değeri görmesi için çalışmak bizim asli görevimizdir" dedi.

Yurdakul, Türk halkının Birinci Dünya Savaşı'nda kendisine yardım eden Müslüman ülkeleri hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

Geçen 12 Mart'ın İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yurdakul, "Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı kahraman askerlerimize ithaf etmişti. Kendisinin Çanakkale Şehitlerine şiirini okuyanlar da onun bu eseri yazarken cephede savaştığını hissedecektir. Akif, sözlere adeta ruh katmıştır. Türklerin ve Müslümanların sesi olmuş bu şaire sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz" dedi.

Yurdakul, Akif ile Pakistan'ın milli şairi Muhammed Allame İkbal'in dostluğuna da değinerek, şöyle konuştu:

"Akif kendisini dinine ve milletine adamış bir yazardı. Bu özelliğiyle Muhammed İkbal'e benzer. İki şairin birbiri arasındaki yazışmaları da halklarımızı arasında önemli bir bağ kurmaktadır. Akif, İkbal'e Safahat'in bir kopyasını göndermişti. İkbal de buna karşılık Akif'e 'Doğudan Esintiler' kitabını gönderdi. Bazı kaynaklar Akif'in İkbal ile benzerliğini fark ettiğini ve onu Pakistan'ın Rumi'si olarak adlandırdığını söylemektedir."

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü sebebiyle düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Yurdakul'un yanı sıra YEE Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Halil Toker de katıldı.

Kaynak: AA