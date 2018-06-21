Cammu Keşmir'de siyasiler gözaltı alındı

Hindustan Times gazetesinde yer alan habere göre, Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik gözaltına alınırken, Tüm Partiler Hürriyet Konferansı lideri Mirvaiz Ömer Faruk'a ev hapsi cezası verildi.

Halen ev hapsinde tutulan Hürriyet Konferansı liderlerinden Seyit Ali Şah Gelani'nin ise mevcut durumunun devam ettiği bildirildi.

Bağımsızlık yanlıları, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda sivillerin hayatını kaybetmesi ve gazeteci Sucat Buhari'nin geçen hafta suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından genel grev ilan etti.

Eyalette toplu taşıma araçları çalışmazken, okullar ve iş yerleri kapalı kaldı.

Gözaltıların toplum liderlerinin olası protestolara önderlik etmesini engellemek amacıyla yapıldığı sanılıyor.

Cammu Keşmir Başbakanı Mehbuba Mufti, koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlığın ardından istifa etmiş ve oluşan hükümet boşluğundan dolayı yetkiler, geçici olarak atanan Vali NN Vohra'ya devredilmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı.

Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA