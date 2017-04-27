Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan Ordu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, direnişçilerin, Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilaflı bölgeyi ayıran Kontrol Hattı'na yakın bir askeri kampa girmeye çalışmasının ardından çıkan çatışmada 3 askerin ve 2 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Kalia, Srinagar'da meydana gelen olayda direnişçilerin silah ve el bombası kullanarak askerleri hedef aldığını ifade etti.

Adı açıklanmayan bir yetkili de kampa saldıran 3 direnişçiden 2'sinin etkisiz hale getirildiğini, diğerinin kaçtığını bildirdi.

Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.