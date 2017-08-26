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Cammu Keşmir'de çatışma: 10 ölü

Cammu Keşmir bölgesinde Hint emniyet güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğü bildirildi.

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Cammu Keşmirde çatışma: 10 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint emniyet güçleri ve direnişçiler arasında çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Hindistan Üst Düzey Emniyet Yetkilisi S.P. Vaid, Cammu Keşmir'in Pulwawa kasabasındaki bir polis kampında Hint güvenlik güçleri ve direnişçiler arasında sabah erken saatlerde çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmanın ardından kampta kalan polis ailelerinin tahliye edildiğini aktaran Vaid, 4 polis ve 4 paramiliter askerin çatışmada hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Adının açıklanmasını istemeyen başak bir emniyet yetkilisi de çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü söyledi.

Öte yandan, çatışmaların ardından sokaklara dökülen yüzlerce Keşmirli bölgede Hindistan hakimiyetinin bitmesini talep ederek Hindistan karşıtı slogan attı.

Güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. 

Etiketler: cammu keşmir
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