Cammu Keşmir'de 2 direnişçi hayatını kaybetti

Hindistan Bandipora ormanları bölgesinde süren operasyonda Hindistan askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 direnişçi hayatını kaybetti

Hindistan İçişleri Bakanlığının, dün, ramazan ayı başında duyurulan, Cammu Keşmir'deki operasyonların askıya alınması kararının sona erdiğini açıklamasının ardından Bandipora bölgesindeki Panar ormanında güvenlik güçleri operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, askeri bir sözcü, "Devam eden operasyonda bugün 2 direnişçi daha öldü. Daha önce, 14 Haziran'da da 2 direnişçi ölmüştü. Şimdiye kadar 4 direnişçi öldürüldü. Operasyon sürüyor." ifadesini kullandı.

Yerel medyada yer alan haberde de yetkililer, Cammu Keşmir'de ramazan ayında operasyonların durdurulması kararına rağmen çok sayıda saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Saldırılarda aralarında direnişçilerin de bulunduğu 41 kişinin öldüğünü kaydeden yetkililer, bu saldırılar sırasında 62 sivilin ve 29 askeri personelin de yaralandığını bildirmişti.

Hindistan İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, "Hindistan hükümeti, ramazan ayı başında duyurulan, Cammu Keşmir'deki operasyonların askıya alınması kararının süresini uzatmayacak." ifadesi kullanılmıştı.

İçişleri Bakanı Rajnath Singh da "güvenlik güçlerinin, direnişçilerin eylemlerini önlemek için tüm gerekli tedbirleri alacağını" belirtmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA