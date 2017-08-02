  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Camiye saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı

Camiye saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı

Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camiye ayrı ayrı düzenlenen iki saldırıda ölenlerin sayısının 29'a çıktığı bildirildi.

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Camiye saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 29a çıktı

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, Herat'ın merkezindeki Hazara Şiilerine ait Cevadiye camine düzenlenen iki saldırıda ölenlerin sayısının 29'a ve yaralı sayısının da 64'e yükseldiğini söyledi.

Yaralılardan bazılarının komşu İran'a götürüldüğünü belirten Farhad, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade edildi.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 30'dan fazla olduğunu aktardı.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, saldırıyı kınadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban örgütü saldırıyla ilgili herhangi bir ilişkilerinin olmadığını öne sürdü.

Dün akşam yerel saat 20.00'de iki saldırgandan birinin Herat'ın merkezindeki Cevadiye camisinin girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırganın cami içine girerek rastgele ateş açmaya başlamıştı.

Yaklaşık iki ay önce de Herat'taki bir camide düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmişti. AA

Etiketler: Afganistan
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