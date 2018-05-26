Cami önünde domuz etli mangal eylemine yasak

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın Utrecht kentindeki Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Cami ve Gouda kentindeki Faslıların En-Nour Camii önünde yapmayı planladığı domuz etli mangal eylemine izin çıkmadı.

Gouda Belediye Başkanı Milo Schoenmaker, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede gösteri yapmanın büyük bir hak olduğunu belirterek, "Gösterinin içeriğinin benim arkasında durduğum 'birlik olmak' ve 'kutuplaşmayı önlemek' gibi değerlere ne kadar ters düştüğünün ciddi değerlendirmesini yaptım. Fakat PEGIDA'nın seçtiği mekan hem bana hem de polis teşkilatına göre her iki tarafın da güvenliği için garanti vermiyor. Bu yüzden eylemin cami önünde yapılmasına izin vermiyorum" ifadesini kullandı.

Belediye, PEDIGA üyelerinin eylemlerini camiden uzak bir konumda bulunan Westplein'deki toplu taşıma garajı yanındaki alanda yapmasını istedi. PEDIGA üyeleri akşam saat 20:00 - 22:00 saatleri arasında bu bölgede toplanabilecek. Ateş yakmak, barbekü yapmak ve diğer ısı kaynaklarını kullanmak yasak olacak.

Kaynak: AA