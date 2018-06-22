Cambridge Analytica'nın eski çalışanları Trump için çalışacak

Milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini izinsiz kullanmakla suçlanan ve iflas eden "Cambridge Analytica"nın 4 eski çalışanın, başka bir veri analiz firması olan Data Propria'ya bağlı çalıştığı ortaya çıktı.

Trump'ın kampanyası için çalışacaklar

Associated Press haber ajansı, daha önce Cambridge Analytica'da Trump'ın seçim kapmanyasını yürüten çalışanların, bir sonraki seçimlerde de Trump için çalışacağını açıkladı. Haberde, Cambridge Analytica'nın eski ürün müdürü Matt Oczkowski'nin kampanyada aktif rol alacağı belirtildi.

87 milyon kişinin verileri izinsiz kullanıldı

Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firması, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri ABD ve İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz olarak kullanmakla suçlanmıştı.

Şirketin CEO'su Alexander Nix, İngiliz Channel 4 haber kanalının yayımladığı gizli kamera çekimlerinde, Cambridge Analytica'nın Kasım 2016'da gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinde önemli rol üstlendiğini söylediğinin ortaya çıkmasının ardından 20 Mart'ta görevinden alınmış, yerine Alexander Tayler vekaleten atanmıştı.

Faaliyetlerine son verdiğini açıklamıştı

Veri skandallarının ortaya çıkmasının ardından Cambridge Analytica şirketinden yapılan açıklamada, "Cambridge Analytica'nın çalışanlarının etik ve yasalar uyarınca hareket ettiğine duyduğu kayıtsız güvene rağmen, medyanın kuşatması şirketin tüm müşterileri ve tedarikçilerinin de uzaklaşmasına neden oldu. Sonuç olarak, şirketin faaliyete devam etmesinin artık mümkün olmadığı tespit edildi" denildi.

Kaynak: AP