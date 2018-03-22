Cambridge Analytica’nın bulunduğu binada şüpheli paket alarmı

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Cambridge Analytica’nın ofisinin bulunduğu Londra'daki New Oxford Caddesi’ndeki binanın şüpheli bir paket nedeniyle boşaltıldığı belirtildi.

Bina ve çevresinin polis kordonuna alındığı, incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

İngiltere merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair iddialar küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

Kaynak: AA, AFP