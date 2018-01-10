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Buradasınız : » » California'daki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

California'daki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 13'e yükseldi

ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 13 kişi öldü, 4'ü ağır 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Californiadaki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 13e yükseldi

Birçok evin toprak altında kaldığını kaydeden Santa Barbara Bölge Şerif Sözcüsü Kelly Hoover, geçen ay orman yangınlarından etkilenen eyaletin güney bölgesinde şimdi de fırtınanın etkisiyle süreklenen büyük enkazların ciddi sorunlar yarattığını ifade etti.

Çamurla tıkanan ve ağır hasar gören sokaklara erişim sağlamak için askeri ağır araçların da kurtarma çalışmalarını katıldığı bildirilirken, şimdiye kadar 50 kişinin helikopterlerle kurtarıldığı kaydedildi.

Santa Barbara Cottage Hastanesinden Dr. Brett Wilson da basına verdiği bilgilerde 20 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunlardan dördünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: sel, heyelan, California, abd
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