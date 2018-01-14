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California'daki sel ve heyelanda can kaybı artıyor

Eyalette şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

14 Ocak 2018 Pazar 10:23



