California'da çıkan yangın nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi

California'nın kuzeyinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Spring Valley bölgesinde yaşayan 3 bin kişi için tahliye emri çıkartıldığını dile getiren Ormancılık ve Yangınla Mücadele Birim Şefi Jonathan Cox, yangında çok sayıda evin zarar gördüğünü, bazı evlerin tamamen yandığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirten Cox, ellerine ulaşan ilk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti.

31 kilometre karelik alan tamamen yandı.

En az 230 itfaiye eri helikopter ve buldozerlerle yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA