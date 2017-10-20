California yangını ABD'ye pahalıya patladı

California'da Eyalet Sigorta Temsilcisi Dave Jones, yangınlardan etkilenen bölgelerde 8 büyük sigorta şirketinin raporuna göre, afetin bir milyar dolarlık hasara neden olduğunu açıkladı.

Jones, maddi hasarın "büyük ihtimalle dramatik biçimde artacağını", afetin California tarihinin en fazla maddi hasara neden olan yangını olabileceğini söyledi. Eyalette 7 bin binanın yandığı da ifade edildi.

California eyaletindeki yangınlarda 42 kişi yaşamını yitirmişti. Eyalette hasar tespit çalışmaları devam ediyor, yanan ev sayısının ve maddi hasarın artması bekleniyor.

Yangınlar nedeniyle bölgeden tahliye edilen 15 bin kişinin evlerine dönemediği bildirildi.

Kaynak: AA