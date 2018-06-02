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California tarihinin en büyük yangını tamamen söndürüldü

ABD'nin California eyaletinde 4 Aralık 2017'de başlayan "Thomas" yangınının kesin olarak söndürüldüğü bildirildi.

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California tarihinin en büyük yangını tamamen söndürüldü

California tarihinin en büyük yangını "Thomas"  tamamen söndürüldü. Yangınının etkilediği alanda son 2 ayda hiçbir sıcak nokta tespit edilmedi

Los Padres Ulusal Ormanı yetkilileri, Santa Paula şehrindeki Thomas Aquinas Üniversitesi kampüsü yakınlarında başlayan ve Ventura ile Santa Barbara şehirlerine yayılarak bin 140 kilometrelik alanda tahribata yol açan yangının etki alanında son 2 aydır hiçbir sıcak nokta tespit edilmediğini belirtti.

California tarihinde görülen en büyük orman yangını olan "Thomas" nedeniyle binden fazla bina hasar görmüş, 1'i itfaiye görevlisi 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangında hasar gören dağlık kesimlerde 9 Ocak'ta başlayan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına yol açmıştı. Santa Barbara'ya bağlı Montecito ilçesindeki toprak kaymaları nedeniyle yüzlerce ev hasar görmüş, göçük altında kalan 21 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi kaybolmuştu. Alevler ancak 12 Ocak'ta kontrol altına alınabilmişti.

Kaynak: AA

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