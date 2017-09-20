  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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California Başsavcısı, Trump yönetimine dava açtı

ABD'de California Başsavcısı Xavier Becerra, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar ile ilgili Donald Trump yönetimine dava açtı.

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California Başsavcısı, Trump yönetimine dava açtı

ABD'de California Başsavcısı Xavier Becerra, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar ile ilgili Donald Trump yönetimine dava açtı.

Demokrat Başsavcı Becerra'nın bugün açtığı davanın dilekçesinde, federal hükümetin, duvar planıyla çevre teftişleri ve diğer yasaları hiçe sayarak yetkisini aştığı savunuluyor.

Bazı örgütler tarafından da benzer sebepler gösterilerek geçen hafta Washington yönetimine karşı dava açılmıştı.

Her iki dava da duvarın inşasını engellemeyi hedefliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Meksika arasına duvar örülmesine karşı çıkanları "Amerikan halkının güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştirmişti. Trump, bütçe nedeniyle "Hükümeti kapatmak zorunda kalsak bile o duvarı inşa edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın bu yorumları, Meksika sınırına duvar örülmesine karşı çıkan demokratlar ve cumhuriyetçilere gözdağı olarak nitelendirilmişti.

Etiketler: California Başsavcısı, Trump yönetimine dava açtı, meksika sınırına duvar, Trump, ABD başkanı Trump
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