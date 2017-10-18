  • 18 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.674
    EURO 4.33
  • BIST 106926.39
    ALTIN 151.26
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » California alevlere teslim: Ölü sayısı artıyor

California alevlere teslim: Ölü sayısı artıyor

ABD'nin California eyaletinde 8 Ekim'de başlayan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
California alevlere teslim: Ölü sayısı artıyor

ABD'nin California eyaletinde 8 Ekim'de başlayan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Yetkililer, yangında sadece Sonoma bölgesinde 23 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 42'ye yükseldiğini açıkladı.

Sonoma ve Napa bölgelerinde 60 civarında kişinin de kayıp olduğu, bu kişileri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

California'nın 7 bölgesini etkisi altına alan afet, eyalet tarihinin en ölümcül ve yıkıcı yangınları arasında gösteriliyor.

ABD'de bu yıl çıkan orman yangınları, şu ana kadar 2 milyar dolar tutarında maddi zarara yol açtı. Bunun, bugüne kadarki en yüksek rakam olduğu ifade ediliyor.

Etiketler: orman yangını, Kaliforniya yangın, California, ABD yangın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER